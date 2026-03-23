Калмыцкая шаманка Батыр спрогнозировала 10 лет войны на Ближнем Востоке

23 марта 2026, 14:50

Конфликт на Ближнем Востоке только начался. Он продлится в ближайшие 10 лет. Такой прогноз сделала калмыцкая шаманка Елена Батыр.





По ее словам, ситуация, складывающаяся в Иране, является только началом, а впереди ожидаются еще более тяжелые времена, включая серьёзные экономические потрясения. Настоящий мощный взрыв на Ближнем Востоке ожидается через семь лет, подчеркнула шаманка, а до этого момента стороны продолжат обмениваться ракетными ударами.





«То, что происходит сейчас — бомбежки, взрывы, — кажется многим самым разгаром, но на самом деле это только начало, еще довольно вялотекущая стадия. Дальше будет только нарастать. К концу десятилетия ситуация станет по-настоящему критической. В ближайшие 10 лет ничего не закончится», — заявила Батыр в разговоре с Life.ru.

«Если кто-то думает, что после нынешних ударов все успокоится, — нет», — заключила Батыр.