Орбан заявил о прослушке главы МИД Венгрии Сийярто украинскими спецслужбами
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что украинские спецслужбы прослушивали телефон главы МИД страны Петера Сийярто. По его словам, номер министра передал им один из венгерских журналистов.
Орбан назвал произошедшее серьёзным нападением на государство и поручил Министерству юстиции провести расследование. Он отметил, что подобные действия могут быть квалифицированы как преступление.
Сам Петер Сийярто заявил, что был шокирован этой информацией, особенно тем, что его контакт оказался у иностранных спецслужб по наводке журналиста. Венгерское правительство также опубликовало запись разговора, на которой журналист Саболч Паньи, связанный с изданием VSquare, якобы признаётся в передаче номера министра.
