FT: новая версия плана США не включает вывод российских войск из Донбасса
Последний вариант американского мирного плана по Украине исключает требование о выводе российских войск из восточного Донбасса. По информации Financial Times, это может сорвать сделку.
Как оказалось, в обновлённой версии плана США отсутствует пункт о выводе российских сил из восточной части Донбасса. Ранее американский президент Дональд Трамп предлагал создать в этом регионе «нейтральную буферную зону».
По информации издания, США и Россия настаивают, чтобы Украина полностью отвела свои войска из Донбасса. При этом американский предприниматель и переговорщик Стив Уиткофф называет происходящее «обменом территориями» и считает такие уступки неизбежным элементом будущей сделки.
Вашингтон продвигает идею создания демилитаризованной зоны по аналогии с разделительной линией между Северной и Южной Кореей. Однако Владимир Зеленский выступает против такой формулы, указывая, что подобная схема не принесёт мира, а лишь приведёт к заморозке конфликта.
