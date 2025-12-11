США передадут часть Калифорнии ВМС для создания зоны нацобороны у Мексики
Министерство внутренних дел США передаст ВМС участок приграничной территории Калифорнии для формирования новой зоны национальной обороны. Решение действует три года и касается района, который считается одним из ключевых маршрутов нелегальной иммиграции.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в юрисдикцию ВМС перейдёт около трех квадратных километров земли в округах Сан-Диего и Империал — от границы заповедной зоны у горы Отей до участка, примыкающего к штату Аризона.
Глава МВД Дуглас Бергам заявил, что передача усилит защиту государственных земель и позволит закрыть давние пробелы в обеспечении безопасности. Мера согласуется с миграционной политикой президента Дональда Трампа, который после инаугурации ввёл на границе режим чрезвычайной ситуации.
Министерство внутренней безопасности отмечает, что с начала 2025 года США выдворили 2,5 млн человек, из них 600 тысяч — принудительно. Остальные 1,9 млн покинули страну добровольно. На фоне роста миграционного давления власти усиливают взаимодействие между силовыми структурами и расширяют инструменты контроля на южной границе.
