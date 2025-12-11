США передадут часть Калифорнии ВМС для создания зоны нацобороны у Мексики

11 декабря 2025, 11:23

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Министерство внутренних дел США передаст ВМС участок приграничной территории Калифорнии для формирования новой зоны национальной обороны. Решение действует три года и касается района, который считается одним из ключевых маршрутов нелегальной иммиграции.