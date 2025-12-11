Стало известно, что грозит Бельгии за отказ изъять активы России

11 декабря 2025, 11:31

Politico: ЕС грозит изолировать Бельгию за отказ изъять активы России

Фото: istockphoto/artJazz

Европейский союз (ЕС) усиливает давление на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, угрожая стране изоляцией в случае, если она не согласится на изъятие российских замороженных активов для их передачи Украине в качестве репарационного кредита. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.