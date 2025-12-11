Стало известно, что грозит Бельгии за отказ изъять активы России
Европейский союз (ЕС) усиливает давление на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, угрожая стране изоляцией в случае, если она не согласится на изъятие российских замороженных активов для их передачи Украине в качестве репарационного кредита. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По словам европейского дипломата, если Де Вевер продолжит блокировать этот план, он окажется в затруднительном положении. Лидера Бельгии могут отстранить и проигнорировать, как это произошло с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за отказа поддержать санкции против России.
В случае продолжения сопротивления, мнение Де Вевера по предложениям ЕС больше не будет учитываться, а его звонки останутся без ответа.
Кроме того, Бельгии угрожают потерей голоса на переговорах ЕС для ее дипломатов, министров и лидеров. Если ситуация не изменится, еврочиновники намереваются «отложить в сторону» пожелания и опасения бельгийской стороны относительно долгосрочного бюджета объединения на 2028-2034 годы.
