Генерал Попов: дроны по Москве могли запускать спящие ячейки внутри России
Атаковавшие Москву беспилотники могли быть запущены с территории России диверсионными группами, заявил заслуженный военный лётчик и генерал-майор Владимир Попов. Он призвал усилить контроль за подозрительными грузовыми автомобилями.
В интервью NEWS.ru он отметил, что версия о пролёте дронов до Москвы с украинской территории маловероятна. По его словам, атаки могут осуществлять «спящие ячейки» — диверсионно-разведывательные группы, действующие в России за деньги. Он подчеркнул, что ситуация демонстрирует недостаток профилактических мер и патрулирования промзон и иных объектов, где могут скрываться такие группы.
Попов считает, что службам, отвечающим за движение по автомобильным и железнодорожным путям, необходимо активизировать контроль и отслеживать поставки. Особое внимание, по его словам, следует уделять крупным фурам, которые при небольшом весе перевозимого груза забиты коробками и предметами, способными скрывать оборудование.
Генерал добавил, что беспилотники любого класса занимают значительный объём при небольшом весе, поэтому несоответствие размеров фуры и количества груза может быть поводом для проверки.
