Генерал Попов: дроны по Москве могли запускать спящие ячейки внутри России

11 декабря 2025, 11:52

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Атаковавшие Москву беспилотники могли быть запущены с территории России диверсионными группами, заявил заслуженный военный лётчик и генерал-майор Владимир Попов. Он призвал усилить контроль за подозрительными грузовыми автомобилями.