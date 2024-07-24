FT: Послы Евросоюза изучат идею «бессрочной иммобилизации» российских активов

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Послы 27 стран-членов Евросоюза проведут встречу в среду, 24 июля, чтобы обсудить предложение о «бессрочной иммобилизации» активов Центрального Банка РФ. Эта идея была выдвинута Еврокомиссией.
Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на документ. Ранее, по сообщениям западных СМИ, ЕС предлагал государствам-членам два варианта замораживания активов Центробанка России на более длительный срок. Таким образом Евросоюз пытался реагировать на обеспокоенность США по поводу планов G7 по использованию доходов от активов для помощи Украине.
После начала спецоперации страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских зарубежных валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В министерстве иностранных дел РФ назвали заморозку российских активов воровством.
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Александр Бойцов