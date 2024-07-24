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FT: Послы Евросоюза изучат идею «бессрочной иммобилизации» российских активов

24 июля 2024, 08:39
Фото: istockphoto/Zerbor

Фото: istockphoto/Zerbor

Послы 27 стран-членов Евросоюза проведут встречу в среду, 24 июля, чтобы обсудить предложение о «бессрочной иммобилизации» активов Центрального Банка РФ. Эта идея была выдвинута Еврокомиссией.


Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на документ. Ранее, по сообщениям западных СМИ, ЕС предлагал государствам-членам два варианта замораживания активов Центробанка России на более длительный срок. Таким образом Евросоюз пытался реагировать на обеспокоенность США по поводу планов G7 по использованию доходов от активов для помощи Украине.

После начала спецоперации страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских зарубежных валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В министерстве иностранных дел РФ назвали заморозку российских активов воровством.

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Штаб Трампа пытается оспорить перевод Харрис средств предвыборного фонда Байдена
24 июля 2024, 09:24

Фото: istockphoto/vchal

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию. Сторонники кандидата в президенты от Республиканской партии заявляют, что вице-президент Камала Харрис не имеет права распоряжаться средствами, собранными предвыборным штабом действующего президента Байдена.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на текст жалобы. В документе указано, что Харрис пытается «незаконно присвоить» $91,5 млн, оставшиеся от предвыборной компании Джозефа Байдена, что является «наглым захватом денег», который может стать крупнейшим нарушением закона о федеральных избирательных кампаниях от 1971 года.

Жалоба направлена против Байдена, Харрис, а также главного распорядителя средств избирательной кампании Кианы Спенсер по поводу «вопиющего нарушения закона» и «составления мошеннических документов». В тексте также утверждается, что это «тонко завуалированный взнос» от одного кандидата другому.

Обозреватели телеканала полагают, что Федеральная избирательная комиссия вряд ли предпримет какие-либо шаги по этому поводу, учитывая традиционно крайне низкие темпы решения вопросов.

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Захарова связала заявления Зеленского о завершении конфликта с ситуацией в США
24 июля 2024, 09:23

Фото: сайт МИД РФ

В эфире радиостанции «Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что заявления Владимира Зеленского об окончании конфликта могут быть связаны с электоральными циклами в США.
Ранее Зеленский заявил, что понимает необходимость завершить конфликт на Украине как можно скорее.

«Эта риторика связана с электоральными циклами в США. Такие сигналы посылает Банковая на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов», — заявила Захарова.

По словам дипломата, не стоит ждать искренности от Зеленского в этом вопросе. Ранее он уже говорил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Кроме того, Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине запрет на такие процессы.

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NYT: Жители грузинской провинции жалеют о распаде СССР и не хотят в НАТО
24 июля 2024, 08:16

Фото: istockphoto/uskarp

Жители промышленной провинции в Грузии до сих пор выражают сожаления по поводу распада Советского Союза. Они считают эпоху СССР лучшим временем за всю историю республики.
Об этом пишут обозреватели газеты The New York Times. В публикации отмечается, что, несмотря на то, что Грузия в последние десятилетия наметила курс на сближение с Западом, а 60% населения хотят, чтобы страна стала членом Евросоюза, эти призывы не являются убедительными для жителей небольших городов. В стране существует напряжённость между теми, кто видит будущее Грузии на Западе, и теми, кто продолжает тосковать по советскому прошлому с его доступной медициной и выстроенной социальной инфраструктурой.

Некоторые горожане воспринимают советский период как время репрессий и оккупации. Для других нахождение в составе СССР связано со временем изобилия и процветания, когда у всех была работа. Сейчас во многих провинциальных населённых пунктах процветают пьянство, безработица и наркомания, отмечают авторы материала.

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#пьянство
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«Терпеть не может»: Трамп заявил, кто причастен к выходу Байдена из гонки
Трамп: Обама терпеть не может Байдена, поэтому заставил его выйти из гонки
24 июля 2024, 07:23

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат от Республиканской партии на пост главы государства Дональд Трамп считает, что бывший президент США Барак Обама «‎терпеть не может» американского лидера Джо Байдена, поэтому заставил его выйти из предвыборной гонки. Об этом информирует РИА Новости.
«Обама терпеть его не может. Обама принял участие, потому что сказал, что не собирается его поддерживать», — отметил Трамп.

По его словам, экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси бросила его. Он добавил, что Байдена бросили все.

«Они все его бросили и сказали: «Либо ты выйдешь по-хорошему, либо мы займемся тобой». Так и случилось. И у него не было выбора», — поделился своим мнением бывший американский лидер в интервью газете New York Post.

Барак Хуссейн Обама — американский государственный и политический деятель, 44-й президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017. Первый афроамериканец, выдвинутый на пост президента США от одной из двух крупнейших партий, и первый в национальной истории глав государства темнокожий президент.

Ранее экс-глава США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Камала Харрис в случае победы на президентских выборах разрушит Соединённые Штаты. По его словам, её идеи недопустимы.

В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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#выборы
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#дональд трамп
#джозеф байден
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Пушков заявил о расколе в США из-за Харрис
Пушков: в Демократической партии США наблюдаются признаки раскола
24 июля 2024, 07:13

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков заявил, что в Демократической партии Соединенных Штатов Америки начали проявляться признаки внутреннего раскола из-за кандидатуры Камалы Харрис на пост президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в стане демократов пошли трещины. Он отметил, что в Америке пишут об отсеивании ключевых фигур в случае победы Харрис.

«Видимо, это те в «элите администрации», кто не воспринимал ее всерьез», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что именно этого хотел избежать американский президент Джо Байден — «зерна раскола». Политик отметил, что Харрис вызывает неприятие у многих демократов. По его мнению, это все на руку бывшему президенту США Дональду Трампу.

Камала Харрис — вице-президент США (на этом посту она первая женщина, а также первая афроамериканка и индоамериканка). Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии.

В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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#выборы
#сша
#президент
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Сальдо: отказ Байдена от участия в выборах не означает остановку поддержки Киева
24 июля 2024, 06:18

Фото: iStock/Andrii Atanov

Решение президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки не означает прекращение финансовой поддержки Украины. Об этом в беседе с ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что политический процесс внутри Соединённых Штатов никак не связан с их внешнеполитической деятельностью по оказанию помощи Киеву.

В настоящее время сложно сказать, что будет с финансовой помощью Украине после выборов. Однако Россия в противостоянии с Западом должна рассчитывать исключительно на свою силу, отметил Сальдо.

Выборы президента состоятся в США 5 ноября. В прошедшее воскресенье действующий глава государства Байден принял решение о выходе из президентской гонки. Вместо него кандидатом стала вице-президент Камала Харрис. Её оппонентом является экс-президент США от Демократической партии Дональд Трамп.

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#россия
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Япония заявила протест России из-за введённых санкций
Япония заявила протест России из-за санкций, назвав их абсолютно неприемлемыми
24 июля 2024, 06:05

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Япония заявила протест России из-за введения «абсолютно неприемлемых» санкций против японских граждан. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
Он подчеркнул, что такие меры значительно ограничивают законную деятельность японских компаний.

Также Хаяси напомнил, что Россия ранее назвала эти санкции ответом на меры, принятые Японией. Однако, уточнил Хаяси, введённые Токио ограничения против Москвы вызваны конфликтом на Украине.

Кроме того, генсек кабмина заявил, что Япония продолжить принимать меры для защиты своих компаний в России.

Политик добавил, что в среду, 24 июля, правительство страны направило протест России в связи с введёнными ограничениями.

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#япония
#россия
#санкции
#протесты
#политика
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Трамп заявил, что Харрис разрушит США в случае победы на выборах
24 июля 2024, 05:29

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Камала Харрис в случае победы на президентских выборах разрушит Соединённые Штаты. Об этом пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что её идеи недопустимы. В случае их реализации окажутся снова открытыми границы страны, что приведёт к полному разрушению Штатов.

Также Трамп пожелал провести следующие дебаты на телеканале Fox News, а не на ABC. Экс-лидер обвинил телекомпанию в предвзятости.

Ранее экс-прокурор Минюста США Рональд Зиверт заявил, что Харрис ненадёжный кандидат на пост президента, поскольку она гонится за политическими трендами.

Напомним, что Харрис была назначена кандидатом на пост главы государства в воскресенье после выхода из президентской гонки Джо Байдена.

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#сша
#выборы
#кандидаты
#президент
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В США призвали не критиковать Харрис из-за расы и пола
Палата представителей США призвала не критиковать Харрис из-за расы и пола
24 июля 2024, 05:01

Фото: РИА Новости/Стрингер

Лидеры Республиканской партии в палате представителей США призвали законодателей сосредоточиться на критике деятельности вице-президента Камалы Харрис, а не на её расе и поле. Об этом сообщает газета Politico.
В частности, спикер палаты представителей Майк Джонсон в беседе с изданием подчеркнул, что в первую очередь речь должна идти о личности политика.

Ранее в воскресенье президент страны Джо Байден принял решение покинуть президентскую гонку. Он продолжит исполнять свои обязанности до истечения их срока. В этот же день Республиканская партия выдвинула нового кандидата на пост главы государства. Им стала вице-президент Камала Харрис, которую Байден поддержал в качестве кандидата.

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#кандидаты
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