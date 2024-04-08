FT: производители оружия ЕС заявили о проблемах из-за зависимости от Китая

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Европейские оборонные предприятия предупредили, что из-за проблем с китайским сырьем не могут производить оружие и боеприпасы для Украины в достаточном количестве. Об этом пишет FT.
Исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в настоящее время Китай экспортирует в страны Евросоюза около 70% хлопкового пуха. Он подчеркнул, что сейчас велика вероятность, что КНР по геополитическим причинам приостановит поставки.
По словам авторов FT, проблемы с поставками возникли из-за того, что Германия и другие европейские страны диверсифицировали поставки сырья с целью снижения собственных рисков.
Хлопковый пух является основным ингредиентом в ходе производства нитроцеллюлозы, используемой в различных взрывчатых веществах, в частности, артиллерийский снарядов.
Читайте также:
Глава НАТО Столтенберг не исключил завершение конфликта на Украине в ближайшее время
«Китай, Россия, КНДР и Иран»: Генсек НАТО перечислил противников альянса
В Европе забили тревогу из-за возмездия России
По словам авторов FT, проблемы с поставками возникли из-за того, что Германия и другие европейские страны диверсифицировали поставки сырья с целью снижения собственных рисков.
Хлопковый пух является основным ингредиентом в ходе производства нитроцеллюлозы, используемой в различных взрывчатых веществах, в частности, артиллерийский снарядов.
Читайте также:
Глава НАТО Столтенберг не исключил завершение конфликта на Украине в ближайшее время
«Китай, Россия, КНДР и Иран»: Генсек НАТО перечислил противников альянса
В Европе забили тревогу из-за возмездия России
Диана Аванесян