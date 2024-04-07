Глава НАТО Столтенберг не исключил завершение конфликта на Украине в ближайшее время

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Не исключено, что украинский конфликт может завершиться в ближайшее время. Но НАТО надлежит оказывать поддержку ещё много лет после окончания боевых действий.
Об этом в интервью ВВС заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, на Западе «верят и надеются», что конфликт завершится в ближайшее время. Однако Украину следует поддерживать ещё много лет, чтобы укрепить её обороноспособность и «сдержать будущую агрессию». Глава НАТО также выразил уверенность, что к июлю страны блока достигнут договорённости о долгосрочном финансировании Киева.
Столтенберг также не исключил, что Украине придётся пойти на определённые уступки для достижения компромисса за столом переговоров. По его словам, именно Киеву предстоит решить, чем именно он готов поступиться. Обозреватели ВВС назвали высказывания руководителя Североатлантического альянса примечательными на фоне того, что украинский президент Зеленский по-прежнему отказывается идти на переговоры с российским руководством.
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