В Европе забили тревогу из-за возмездия России

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Конфискация российских активов негативно отразится на Европейском Союзе, однако это не вызывает беспокойства у США. С таким заявлением выступил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в статье для Figaro.
Он отметил, что если для Соединенных Штатов эта проблема не является приоритетной, то для ЕС она представляет собой серьезную угрозу и может нанести ущерб его интересам.
По мнению аналитика, ответные меры Москвы в первую очередь затронут европейские страны. Он подчеркнул, что ЕС держит в российских резервных активах более двухсот миллиардов евро, что значительно превышает сумму, хранимую в США.
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Артем Кузьмин