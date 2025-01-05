FT: Си Цзиньпин собирается относиться к Трампу в стиле Дона Корлеоне

Си Цзиньпин (фото: kremlin.ru)
Председатель КНР Си Цзиньпин будет воспринимать контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом чисто деловыми. Об этом сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что глава Китая уже дал понять, что будет относится к связям с американским лидером как к чисто деловым, однако в стиле Дона Корлеоне. Также Си отказался лично принимать Трампа и заявил, что будет мстить ему «быстро и жёстко» для создания рычагов давления.
Также издание напомнило, что власти КНР отклонили приглашение Си Цзиньпину присутствовать на церемонии инаугурации Трампа, которая состоится в конце января.
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Анастасия Чинкова