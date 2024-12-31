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Посольство КНР: США должны прекратить обвинять Китай в кибератаках

Фото: iStock/WD Stuart

Фото: iStock/WD Stuart

США должны прекратить обвинять Китай в вопросах кибербезопасности после нескольких хакерских атак по главенствующим структурам Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.
«США должны прекратить использовать кибербезопасность для очернения и клеветы в адрес КНР, прекратить распространять всякого рода дезинформацию о так называемых китайских хакерских угрозах» — сказал Пэнъюй.

Представитель Китая отметил, что его страна выступает против любых форм кибератак и ведет борьбу с ними. К тому же государство само является целью для хакерских атак.



Заявления США Пэнъюй назвал клеветой, а также обвинил их в отсутствии фактологической основы. Пресс-секретарь выразил надежду в выборе ответственной и профессиональной позиции со стороны двух стран по вопросам кибербезопасности.

Ранее «Радио 1» сообщало о взломе системы Министерства финансов США китайскими хакерами. До этих событий кибератаке подверглись телефонные разговоры американских политиков.

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#кибербезопасность
#китай
#хакер
Заявление Путина привело к падению акций Anadolu Efes почти на 10%
31 декабря 2024, 00:26

Фото: iStock/Diy13

После заявления президента РФ Владимира Путина о передаче акций российского подразделения АВ Inbev Efes BV под временное управление, цена активов пивоваренной компании Anadolu Efes упали почти на 10%. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Акции Anadolu Efes закрылись с падением на 10%», — сообщили в издании.

Сейчас стоимость одного актива компании составляет порядка 212 турецких лир. Эта цена является самой низкой с 4 декабря этого года. Помимо Anadolu Efes, аналогичным образом рухнула стоимость акций холдинга Anadolu Grup. Цена снизилась с c 378 лир до 341 лиры за одну ценную бумагу.

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Журналист Боуз: санкции помогли России в развитии

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Журналист Боуз: санкции помогли России в развитии
30 декабря 2024, 23:33

Фото: iStock/macky_ch

Журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что санкции только помогли России в развитии. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Может быть, если кто-то введет санкции против США, они займутся системой нью-йоркского метро?» — поделился Боуз.

Свое высказывание журналист объяснил тем, что несмотря на санкции, в Москве развивается метрополитен. В подтверждение Боуз поделился схемой метро за 2014 год и за 2024. В отличии от первого снимка, на втором имеются новые станции, ветки, МЦД, МЦК, БКЛ.

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Стендапер Комиссаренко ответил мемом на свой заочный арест в Белоруссии
30 декабря 2024, 22:23

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Белорусский юморист Вячеслав Комиссаренко ответил шуточным документом-мемом на свой арест в республике по делу об оскорблении и клевете в отношении первого лица страны Александра Лукашенко.
В шуточной справке-подделке на имя президента Белоруссии сказано, что он не является «Чык-Чырыком», а противоположные заявления являются клеветническими. Бумага утверждена печатью горсуда Минска.

Днем в понедельник, 30 декабря, стало известно, что Комиссаренко заочно получил шесть лет заключения по делу об оскорблении белорусского лидера. Фигуранту вменили публичное оскорбление президента, умышленные действия, направленные на социальную вражду, а также клеветнические заявления.

Сам Комиссаренко сейчас за границей.

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Приднестровье прекратит поставки электричества в Молдову с 1 января
30 декабря 2024, 22:04

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Поставки электричества в Молдову из Приднестровья прекратятся с 1 января грядущего 2025 года, заявил журналистам советник руководителя госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь.
«Контракт с ГРЭС не был продлён. Нас уведомили, что без уверенности в наличии газа для производства электроэнергии они не могут подписать новый договор. С 1 января станция прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра», — прокомментировал собеседник.
Бынзарь добавил, что Energocom может компенсировать дефицит с помощью нераспределенных мощностей на границе с Украиной и Евросоюзом, где 15% зарезервировала молдавская сторона.

Кроме того, компанией подписаны контракты с производителями, пользующимися ветряными турбинами и солнечными панелями.

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#новости
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Трех человек обвинили в шпионаже в пользу России в ФРГ
30 декабря 2024, 20:44

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Трех человек, имеющих немецкое и российское гражданство, обвинила якобы в шпионаже в пользу России прокуратура ФРГ. Ведомство выпустило соответствующий релиз.
«Есть достаточные основания подозревать обвиняемых в работе на иностранную разведку», — сказано в документе.
По утверждению германских силовиков, один из обвиняемых воевал за формирование Донецкой народной республики. В октябре прошлого года он якобы связался с неизвестным человеком, который якобы «является сотрудником российской разведки» и говорил с ним о диверсиях на территории ФРГ. Речь шла о поджогах и подрывах немецких военных объектов и объектов промышленной инфраструктуры. Двое других обвиняемых были сообщниками.

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#мир
#россия
#фрг
#шпион
#криминал
#прокуратура
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СПЧ: поддержавшего многоженство муфтия Гайнутдинова могут наградить орденом
30 декабря 2024, 20:24

Фото: istockphoto/Diy13

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени может получить поддержавший многоженство муфтий Равиль Гайнутдинов, написал в Telegram-канале член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.
«Хочется напомнить, что именно возглавляемая Равилем Гайнутдиновым религиозная организация дала нашей стране самое большое количество экстремистов, ее духовных лидеров, о чем недавно был уведомлен Следственный комитет», — гласит публикация.
Кабанов добавил, что авторы предложения мотивировали свою идею 65-летним юбилеем председателя Духовного управления мусульман.

Перед этим в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий рекламу, пропагандирующую многоженство.

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#мир
#россия
#муфтий
#награда
#новости
#мусульмане
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Названа сумма российской финансовой помощи для Абхазии в 2025 году
Финансовая помощь от России Абхазии в 2025 году составит 5,2 млрд руб
30 декабря 2024, 19:33

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Финансовая помощь Абхазии со стороны России в грядущем 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на врио министра финансов республики Владимира Делбу.
«Большая часть средств российской финансовой помощи в объеме 5 миллиардов 200 миллионов рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии, в том числе и на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы», — прокомментировал чиновник.
Перед этим в Госдуме высказались о развитии российско-абхазских отношений. По словам парламентария Алексея Чепы, российская сторона рассчитывает на развитие дружбы с республикой. Читайте подробности в нашем материале.

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#мир
#россия
#абхазия
#помощь
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#финансы
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Мигранты-нелегалы обязаны покинуть РФ до 30 апреля или урегулировать статус
30 декабря 2024, 18:05

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Мигранты-нелегалы обязаны покинуть Россию до 30 апреля 2025 года, либо их статус должен быть урегулирован. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, <...> сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо с 1 января по 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение», — гласит указ.
Уточняется, что указ не коснется мигрантов-нелегалов, которые заключили контракт с Минобороны РФ. Вместе с тем данная норма не распространяется на создающих угрозу нацбезопасности России.

Перед этим зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказывал об этнических анклавах и о том, чем они опасны.

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#мир
#россия
#мигранты
#владимир путин
#указ
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С экс-президента Грузии сняли государственную охрану
С экс-президента Зурабишвили сняли госохрану за нарушение Конституции страны
30 декабря 2024, 17:14

Фото: istockphoto/Diy13

Госохраны за нарушение конституции Грузии лишили бывшего президента Саломе Зурабишвили, пишут обозреватели газеты «Взгляд», ссылаясь на грузинский закон «О госохране», измененный действующим лидером Михаилом Кавелашвили.
По закону, Зурабишвили могла бы пользоваться госохраной еще в течение года после ухода с должности, однако, согласно последним поправкам, ее лишили этого права за несогласованные с правительством поездки за границу, в коих Зурабишвили признал виновной Конституционный суд республики в прошлом году.

Нового президента Грузии выбрали 14 декабря. Саломе Зурабишвили до последнего не собиралась покидать кресло, но ее полномочия истекли 29 декабря.

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#мир
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