Посольство КНР: США должны прекратить обвинять Китай в кибератаках

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США должны прекратить обвинять Китай в вопросах кибербезопасности после нескольких хакерских атак по главенствующим структурам Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.
«США должны прекратить использовать кибербезопасность для очернения и клеветы в адрес КНР, прекратить распространять всякого рода дезинформацию о так называемых китайских хакерских угрозах» — сказал Пэнъюй.
Представитель Китая отметил, что его страна выступает против любых форм кибератак и ведет борьбу с ними. К тому же государство само является целью для хакерских атак.
Заявления США Пэнъюй назвал клеветой, а также обвинил их в отсутствии фактологической основы. Пресс-секретарь выразил надежду в выборе ответственной и профессиональной позиции со стороны двух стран по вопросам кибербезопасности.
Ранее «Радио 1» сообщало о взломе системы Министерства финансов США китайскими хакерами. До этих событий кибератаке подверглись телефонные разговоры американских политиков.
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Иван Мусатов