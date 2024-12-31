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В 2025 году Украина заключит мирный договор с Россией, отказавшись от своих территорий. Такой прогноз даёт издание Financial Times.
Отмечается, что Владимир Зеленский согласится на фактический, однако не юридический контроль России над освобождёнными территориями. Некоторые земли будут обменяны Украиной на европейские гарантии безопасности при поддержке США. При этом вступление Украины в НАТО в конечном счёте будет заморожено.
Ранее американский офицер Дэниел Дэвис опубликовал в своих соцсетях пост, в котором указал на возможное исчезновение Украины. По его словам, такая судьба может ждать страну, поскольку Запад не хочет сталкиваться с реальностью, где бойцы ВСУ проигрывают в конфликте.
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Анастасия Чинкова