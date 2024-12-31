FT раскрыла, что произойдёт с Украиной в 2025 году

Европейские страны готовы к прекращению поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых государств, в частности, Словакии. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.