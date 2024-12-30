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Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на обвинения Запада в сторону РФ по поводу эскалации конфликта с Украиной и якобы привлечения к боевым действиям военных из КНДР. Политик предложил НАТО «посмотреть на себя в зеркало» и напомнил о причастности к вторжению в Курскую область.
Министр подчеркнул, что НАТО также способствовала ударам дальнобойными ракетами по территории России. По его словам, военные и наемники альянса участвуют в планировании операций на стороне ВСУ. Лавров призвал критиков хорошенько взглянуть на себя, прежде чем обвинять Россию.
Он также напомнил, что в условиях информационной войны ожидать объективности от Запада не приходится. Россия продолжит спокойно опровергать антироссийские заявления, оставаясь на позиции аргументированной защиты своих интересов.
Ранее Лавров заявил, что Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение. Тот нацелен скорее на предъявление ультиматумов России, чем на достижение устойчивого мира.
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«Натовские военные и наемники неприкрыто участвуют в планировании и проведении боевых операций на стороне ВСУ. НАТО причастна к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по территории России. Об этом доходчиво высказывался президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе недавних публичных выступлений. О какой эскалации с нашей стороны может вообще идти речь?», — отметил Лавров.
Он также напомнил, что в условиях информационной войны ожидать объективности от Запада не приходится. Россия продолжит спокойно опровергать антироссийские заявления, оставаясь на позиции аргументированной защиты своих интересов.
Ранее Лавров заявил, что Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение. Тот нацелен скорее на предъявление ультиматумов России, чем на достижение устойчивого мира.
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Мария Моисеева