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Украине следует прекратить конфликт, если она хочет сохраниться в качестве государства, считает бывший офицер украинских спецслужб Олег Стариков. Своим мнением он поделился с YouTube-каналом Politeka.
«Оперативно-тактические кризисы, которые у нас есть <…> вот вы назвали Покровск (Так на Украине называют Красноармейск. — Прим. ред.) — да, это оперативно-тактический кризис. Эти кризисы — уже не мелкие порезы, а уже такие серьезные порезы, (Нам нужно сделать все. —Прим. ред.), чтобы они не привели к обрушению, и к тому, что организм перестанет действовать», — прокомментировал Стариков.Эксперт заключил, что нужно смотреть на развитие событий после 20 января 2025 года, когда в должность вступит новоизбранный президент США Дональд Трамп, обещавший завершить конфликт на Украине.
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