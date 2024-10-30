FT: Россия и Украина ведут переговоры о прекращении взаимных ударов

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Россия и Украина начали предварительные переговоры, направленные на прекращение взаимных ударов по энергетической инфраструктуре, сообщает издание Financial Times.
Эти переговоры возобновились при посредничестве Катара после срыва ранее достигнутого соглашения в августе, когда украинские войска нанесли удар по Курской области.
По словам источника, осведомленного о ходе обсуждений, переговоры находятся на ранней стадии и касаются возможного "перезапуска" договоренностей о ненападении на энергетические объекты. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что такое соглашение может стать сигналом готовности Москвы к более широким мирным переговорам.
Украинские чиновники также заявили, что наблюдается некоторое снижение частоты атак на энергетическую инфраструктуру с обеих сторон, что указывает на действующую предварительную договоренность. Перспективы переговоров зависят от способности обеих сторон согласовать условия для решения текущего конфликта.
Зеленский в интервью Financial Times выразил надежду, что прекращение атак на инфраструктуру может стать первым шагом к завершению боевых действий. Ранее сообщалось, что Киев и Москва планировали провести конфиденциальные переговоры о деэскалации, однако процесс был приостановлен из-за инцидента в Курской области.
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По словам источника, осведомленного о ходе обсуждений, переговоры находятся на ранней стадии и касаются возможного "перезапуска" договоренностей о ненападении на энергетические объекты. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что такое соглашение может стать сигналом готовности Москвы к более широким мирным переговорам.
Украинские чиновники также заявили, что наблюдается некоторое снижение частоты атак на энергетическую инфраструктуру с обеих сторон, что указывает на действующую предварительную договоренность. Перспективы переговоров зависят от способности обеих сторон согласовать условия для решения текущего конфликта.
Зеленский в интервью Financial Times выразил надежду, что прекращение атак на инфраструктуру может стать первым шагом к завершению боевых действий. Ранее сообщалось, что Киев и Москва планировали провести конфиденциальные переговоры о деэскалации, однако процесс был приостановлен из-за инцидента в Курской области.
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Елена Перлова