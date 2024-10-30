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Военные Вооружённых сил России за минувшие сутки спасли 18 жителей приграничных районов Курской области, сообщило правительство региона.
Среди спасённых — пять человек из Суджанского района, десять из Глушковского, два из Кореневского и один житель Большесолдатского района.
Власти подчеркнули, что все эвакуированные сейчас находятся в безопасности и им оказывается необходимая помощь. В приграничных регионах Курской, Белгородской и Брянской областей продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности граждан, в связи с активизацией боевых действий и провокациями со стороны украинских подразделений.
Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что армия нашей страна признана сильнейшей в мире благодаря мужество российских солдат. Он заявил, что авторство военных побед вовсе не за образцами оружия, оно принадлежит воле и мужеству российских солдат, с которыми действительно мало кто на планете может сравниться.
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Власти подчеркнули, что все эвакуированные сейчас находятся в безопасности и им оказывается необходимая помощь. В приграничных регионах Курской, Белгородской и Брянской областей продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности граждан, в связи с активизацией боевых действий и провокациями со стороны украинских подразделений.
Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что армия нашей страна признана сильнейшей в мире благодаря мужество российских солдат. Он заявил, что авторство военных побед вовсе не за образцами оружия, оно принадлежит воле и мужеству российских солдат, с которыми действительно мало кто на планете может сравниться.
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Елена Перлова