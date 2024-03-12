FT: Швеция вместе с НАТО собирается защитить остров Готланд от России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если структура не признает зону своей ответственности и не обеспечит гарантии безопасности. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.