FT: Швеция вместе с НАТО собирается защитить остров Готланд от России

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что страна намерена защищать остров Готланд от России, пишет Financial Times.
Представитель Швеции заявил, что укрепление обороны острова Готланд станет одним из важнейших вопросов во время дискуссий с партнерами по НАТО. Он анонсировал увеличение военного присутствия Швеции на острове и размещение вокруг его береговой линии подводных лодок.
Готланд является самым большим островом в составе Швеции. Он расположен в 330 км от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.
Ранее на сайте Белого дома появилась информация о том, что Швеция присоединилась к НАТО 7 марта и стала 32-м членом Североатлантического альянса.
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Готланд является самым большим островом в составе Швеции. Он расположен в 330 км от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.
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Мария Федоровцева