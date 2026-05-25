FT: Си Цзиньпин повысил голос на переговорах с Трампом из‑за политики Японии
В ходе переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа произошел напряженный момент, когда стороны коснулись темы милитаризации Японии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Си Цзиньпин на повышенных тонах раскритиковал премьер‑министра Японии Санаэ Такаити из‑за решения увеличить военные расходы страны. В ответ Дональд Трамп отметил, что Токио вынужден занимать более жесткую позицию в вопросах обороны из-за растущей угрозы со стороны КНДР.
По информации издания, эмоциональная реакция китайского лидера удивила членов американской переговорной группы. Обсуждение ситуации вокруг Японии стало самой бурной частью встречи, и именно эта тема вызвала наиболее острые дискуссии между сторонами.
