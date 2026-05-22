Стало известно, зачем на самом деле Трамп отправляет в Польшу 5000 солдат США
Политолог Оленченко: Переброс военных США в Польшу нужен для противовеса ФРГ
Американский военный контингент в количестве 5000 человек отправится в Польшу для создания противовеса Германии из-за разочарования Вашингтона в позициях Берлина, Парижа и Рима в рамках НАТО. Так считает политолог-международник Владимир Оленченко.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о переброске пяти тысяч военных в Польшу, объяснив это решение успешным избранием Кароля Навроцкого на пост президента республики.
«Трамп концентрируется на поведении Германии, Италии и Франции. Поэтому они оттуда хотят какие-то войска забрать. Это более стратегическая цель. Эта цель, говорят, существует с середины прошлого века — создать из Польши противовес Германии», — выразил уверенность Оленченко в разговоре с Life.ru.
По его словам, американцы планируют забрать из Германии часть войск и отправить их в Польшу, которая сама об этом просит.