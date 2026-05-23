Трамп пообещал объявить окончательное решение по Ирану в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел продуктивные переговоры с рядом лидеров стран Ближнего Востока. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
В ходе встреч обсуждался «меморандум о взаимопонимании, касающийся мира». По словам американского лидера, сейчас сторонам предстоит окончательно согласовать все пункты мирного плана. Трамп также отметил, что в ближайшее время объявит итоги переговоров с иранской стороной.
Ранее в интервью изданию Axios президент США допустил возобновление военного конфликта с Ираном 24 мая. Перед этой датой глава Белого дома планирует провести встречу со своими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить последнее предложение, поступившее от Тегерана.
