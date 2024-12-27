Лидер КНДР Си Цзиньпин приказал остановить волну массовых убийств в стране

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Лидер КНДР Си Цзиньпин дал распоряжение чиновникам приложить все усилия для прекращения волны массовых убийств в стране. Об этом пишет агентство Associated Press.
По данным агентства, за последнее время в Китае чаще начали происходить случаи насильственного нападения. Только в ноябре в стране произошло три подобных ЧП. Один мужчина на фоне финансовых потерь напал на людей в начальной школе в провинции Хунань, где ранил 30 человек. После этого в училище в Исине студент убил восемь человек из-за того, что завалил экзамен. А в Чжухае водитель автомобиля намеренно врезался в толпу людей, убив 35 человек. Предположительно, он был расстроен разводом.
После последнего ЧП Си Цзиньпин дал задачу местным властям увеличить профилактику рисков возникновения подобных ситуаций и оперативно работать с конфликтами.
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