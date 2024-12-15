NYT назвала русский роман, ставший источником вдохновения для Си Цзиньпина

Си Цзиньпин (фото: kremlin.ru)
Председатель КНР Си Цзиньпин вдохновляется романом русского писателя Николая Чернышевского «Что делать?». Об этом написали аналитики Garnaut Global Джон Гарно и Сэм Четвин Джордж в колонке для газеты The New York Times.
Отмечается, что политик прочёл это произведение в подростковом возрасте. Особое впечатление на него произвёл второстепенный герой Рахметов, который придерживался аскетичного образа жизни. В последствии Си Цзиньпин пытался жить как этот герой, в частности, принимал холодный душ и пробовал спать без матраса.
Китайский лидер упомянул эту книгу в ходе своего выступления на саммите БРИКС в Казани в октябре. Он отмечал, что Чернышевский наделил своего героя твёрдой волей и решительностью в достижении целей.
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Анастасия Чинкова