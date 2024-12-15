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NYT назвала русский роман, ставший источником вдохновения для Си Цзиньпина

NYT: Си Цзиньпин вдохновился романом «Что делать?» Николая Чернышевского
Си Цзиньпин (фото: kremlin.ru)

Си Цзиньпин (фото: kremlin.ru)

Председатель КНР Си Цзиньпин вдохновляется романом русского писателя Николая Чернышевского «Что делать?». Об этом написали аналитики Garnaut Global Джон Гарно и Сэм Четвин Джордж в колонке для газеты The New York Times.


Отмечается, что политик прочёл это произведение в подростковом возрасте. Особое впечатление на него произвёл второстепенный герой Рахметов, который придерживался аскетичного образа жизни. В последствии Си Цзиньпин пытался жить как этот герой, в частности, принимал холодный душ и пробовал спать без матраса.

Китайский лидер упомянул эту книгу в ходе своего выступления на саммите БРИКС в Казани в октябре. Он отмечал, что Чернышевский наделил своего героя твёрдой волей и решительностью в достижении целей.

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#си цзиньпин
#китай
#россия
#книга
#политика
В Госдуме усомнились в реакции властей Финляндии на митинги за открытие границ с РФ
Депутат Журова усомнилась в реакции Хельсинки на митинги за открытие границ с РФ
15 декабря 2024, 21:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Финляндии должным образом не отреагируют на митинги в городах страны в поддержку открытия границ с Россией, убеждена первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Её слова приводит «Лента.ру».
Она подчеркнула, что теперь есть понимание, что в Финляндии живёт достаточно много людей, которые готовы выйти на улицы и выражать свою позицию.

Также депутат отметила, что в данном случае речь идёт о добрососедстве, а не о том, что люди, пересекающие финскую границу, могут не поддерживать Россию и проведение СВО на Украине. Здесь рассматривается вопрос родственных и культурных отношений, которые годами выстраивались и связывали оба народа.

Журова добавила, что люди с обеих сторон продолжают общаться на человеческом уровне, в их жизни ничего не изменилось, кроме закрытых границ, что мешает выстраиванию прямых контактов. Именно поэтому причина их недовольства понятна.

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#россия
#финляндия
#граница
#жители
#протесты
#политика
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Франция и Великобритания налаживают контакты с новыми властями Сирии
15 декабря 2024, 21:42

Фото: iStock/ Dacharlie

Франция и Великобритания решили установить контакты с новыми властями Сирии, проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на власти стран.
Париж собирается направить четырёх дипломатов в Дамаск после 12-летнего разрыва дипломатических отношений, а Великобритания «установила дипломатический контакт с вооруженной оппозицией».

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не заинтересована в конфронтации с Сирией и определит политику в отношении Дамаска «в соответствии с реальностью на местах».

Премьер-министр еврейского государства напомнил, что многие годы Сирия была активным врагом страны, не раз нападала и позволяла иным атаковать со своей территории Израиль. Нетаньяху считает, «чтобы гарантировать, что то, что было раньше, больше не повторится», Израиль предпринял некоторое количество интенсивных действий за прошедшие дни.

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#сирия
#дипломат
#франция
#великобритания
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Нетаньяху: Израиль не заинтересован в конфронтации с Сирией
15 декабря 2024, 21:14

Биньямин Нетаньяху (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не заинтересована в конфронтации с Сирией и определит политику в отношении Дамаска «в соответствии с реальностью на местах», проинформировало агентство ТАСС.
«У нас нет интереса вступать в конфронтацию с Сирией. Мы будем определять политику Израиля в отношении Сирии в соответствии с реальностью на местах», — обратил внимание Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля напомнил, что многие годы Сирия была активным врагом страны, не раз нападала и позволяла иным атаковать со своей территории еврейское государство. Нетаньяху считает, «чтобы гарантировать, что то, что было раньше, больше не повторится», Израиль предпринял некоторое количество интенсивных действий за прошедшие дни.

«Совместно с министром обороны Исраэлем Кацем дал указание Армии обороны Израиля нейтрализовать потенциальные угрозы из Сирии и предотвратить захват террористическими группировками территорий вблизи границы», — поделился премьер-министр Израиля.

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#государство
#биньямин нетаньяху
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МИД РФ сообщил об эвакуации части персонала загранпредставительств в Дамаске
15 декабря 2024, 20:49

Фото: iStock/mrjo2405

Россия вывезла часть персонала из загранпредставительств в Дамаске. Об этом в своём Telegram-канале написал департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.
Отмечается, что 15 декабря в аэропорт Чкаловский в Москве прибыл спецборт ВКС Минобороны РФ из авиабазы Хмеймим. На борту находилась часть персонала российских загранпредставительств в Дамаске.

Также российская сторона эвакуировала часть персонала дипмиссий Китая, Белоруссии и Абхазии.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что российское посольстве в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжает работать в штатном режиме.

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#сирия
#россия
#мид рф
#аэропорт
#минобороны рф
#вкс
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Политологу Миграняну из РФ запретили въезд в Армению
15 декабря 2024, 20:44

Андраник Мигранян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Политологу и историку Андранику Миграняну из РФ запретили въезд в Армению, сообщил Союз армян России в своем Teлеграм-канале.
Андраник Мигранян прилетел в Армению для того, чтобы посетить могилы своих родителей. В международном аэропорту Еревана Звартноц политологу сказали, что ему отказано в посещении исторической родины. Отмечалось, что деталей о причинах такого запрета не приводится.

Ранее Министерство внутренних дел Польши ввело санкции против бизнесмена и председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко. Глава Министерства внутренних дел Польши Томаш Семоняк принял такое решение 12 декабря. По информации министерства, причина для включения миллиардера в санкционный список — якобы управление Олега Бойко польскими микрофинансовыми организациями через команду менеджеров группы 4Finance.

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#политолог
#армения
#родители
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«РВ»: российские морпехи уничтожили танк ВСУ в Курской области
15 декабря 2024, 20:31

Фото: iStock/ dr_evil

Российские морские пехотинцы ликвидировали с помощью беспилотника (БПЛА) украинский танк в Курской области. Видео опубликовали в Телеграм-канале «Военкоры Русской весны» («РВ»).
По информации канала, бронированная боевая машина Вооружённых сил Украины была «облеплена толпой пехоты». На опубликованных кадрах запечатлели момент прилёта дрона по ней.

«По украинской боевой технике точно отработали операторы БпЛА», — говорилось в сообщении канала.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВКС России нанесли удары по объектам в Харькове и ликвидировали около 200 бойцов ВСУ в ответ на атаку трёх беспилотников на Грозный. ВСУ попытались атаковать Грозный беспилотниками в воскресенье утром. В результате уже в районе 12:00 мск ВКС России дважды ударили «Искандером» по одному из объектов в Харькове. В нём располагалась 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.



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#бпла
#всу
#машина
#курская область
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Команда Трампа объявила о готовности рассмотреть инициативу Орбана по Украине
15 декабря 2024, 20:18

Фото: iStock/rarrarorro

Команда избранного президента США Дональда Трампа готова рассмотреть выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложение о прекращении боевых действий на Украине для дальнейшего урегулирования конфликта. Об этом будущий помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил в эфире телеканала CBS.
Комментируя инициативу Орбана, Уолтц заявил о необходимости прекратить боевые действия на Украине. Если для первого шага необходимо прекращение огня, то команда Трампа готова изучить, что это означает.

Политик напомнил, что Орбан, прежде чем изложить это предложение президенту России Владимиру Путину, начала встретился с Трампом во Флориде. При этом будущий помощник главы государства не стал уточнять, передавал ли Трамп через Орбана какое-то послание Путину.

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#сша
#венгрия
#украина
#дональд трамп
#виктор орбан
#россия
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Партия Шольца исключила поставку дальнобойных ракет Taurus Украине
Партия Шольца пропишет в предвыборной программе отказ от поставок Taurus Киеву
15 декабря 2024, 19:41

Фото: iStock/macky_ch

Партия канцлера ФГР Олафа Шольца в своей предвыборной программе на федеральных выборах пропишет положение от отказе от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает медиагруппа Funke.
В программе Социал-демократической партии Германии (СДПГ) указано оказание помощи Украине, однако депутаты выступают против предоставления ВСУ ракет Taurus. Причиной такого шага является убеждение партии в том, что Берлин и страны НАТО не должны становиться непосредственными участниками украинского конфликта.

Ранее Шольц после визита в Киев заявил, что Германия не даёт разрешение ВСУ на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

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#германия
#украина
#ракета
#поставки
#партия
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Турция уведомила США о намерении уничтожить Рабочую партию Курдистана в Сирии
Глава МО Турции Гюлер: Анкара донесла до США цель по ликвидации РПК
15 декабря 2024, 19:29

Фото: iStock/cenkertekin

Турция уведомила США о намерениях ликвидировать Рабочую партию Курдистана (РПК) на территории Сирии и надеется на «пересмотр позиции» со стороны Вашингтона. Об этом в интервью газете Star сообщил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер.
Он отметил, что народ Сирии, новая администрация страны, а также власти Турции не позволят РПК функционировать в Сирии. В связи с этим приоритетом Анкары является уничтожение этой организации.

Днём ранее военэксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган попытается присоединить часть территорий Сирии. В пользу этой идеи он привёл силу армии Турции, которой Сирия в настоящее время не может оказать сопротивление.

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#турция
#сша
#сирия
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#политика
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