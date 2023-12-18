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FT: Союзники Украины предлагают Киеву заморозить конфликт и выдать это за победу

18 декабря 2023, 16:27
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Союзники Украины предлагают Киеву пойти на заморозку конфликта и выдать это за победу, об этом пишет Financial Times ссылкой на бывшего американского чиновника.
«Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что Путин проиграл», - прокомментировал ситуацию источник газеты.

В издании также отметили, что концу года Вооруженные силы Украины стали всё острее нуждаться в заканчивающихся боеприпасах и вооружении. При этом, на фоне тотальных провалах Киева на полях СВО, западные эксперты сходятся во мнение о продолжении сокращения помощи со стороны союзников Киева.


Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что связи главы ГУР Украины Кирилла Буданова с силами спецопераций США говорят о том, что Киев окончательно потерял свой суверенитет и стал марионеткой в руках Штатов.

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#сша
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#конфликт
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Путин первым подал документы для участия в выборах президента
Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты
18 декабря 2023, 16:49

Фото: сайт Кремля

Действующий президент России сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, приводит его слова РИА Новости.
Прежде сообщалось, что российский лидер прибыл в ЦИК России. Видео с прибытием президента для подачи документов в избирательную комиссию, опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале. 
 
Отмечается, что Владимир Путин стал первым, кто подал документы на регистрацию в ЦИК в качестве кандидата на должность главы государства. 

Напомним, выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года и впервые продлятся три дня – с 15 по 17 число. Дату выборов прежде утвердил Совет Федерации.  

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#выборы
#владимир путин
#цик
#документы
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«Шоу, а не война»: Залужный опроверг собственные слова о тупике на фронте
Глава ВСУ Залужный ответил на вопрос о патовой ситуации на фронте для Украины
18 декабря 2023, 16:38

Фото: iStock/undefined undefined

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает, что Украина зашла в тупиковую ситуацию на фронте, приводит его слова «РБК-Украина».
В начале ноября Залужный заявил, что ВСУ на линии фронта зашли в тупик. Высказывание главкома вызвало негодование у президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил несогласие с заявлением Залужного и отметил, что оно не имеет ничего общего с реальным положением дел. 

Ряд американских изданий после инцидента с высказываниями Залужного неоднократно писал о конфликте между правящими элитами на Украине. Залужный, кроме того, что опроверг свои же собственные слова, заявил, что не будет отвечать на вопросы о том, планирует ли ВСУ наступление зимой. 

«Это война, я не могу говорить, что я планирую и что мы будем делать. Иначе это будет шоу, а не война», — заявил Залужный. 

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#украина
#всу
#сво
#россия
#валерий залужный
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Путин прибыл в Центральную Избирательную Комиссию
18 декабря 2023, 16:38

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин прибыл в ЦИК РФ, об этом в Telegram сообщил журналист Павел Зарубин.
Глава государства прибыл в Центральную Избирательную Комиссию (ЦИК), чтобы подать заявку на президентские выборы. Он стал первым кандидатом, посетившим комиссию. 

Выборы на пост главы Российской Федерации назначены на 17 марта 2024 года. Нынешний лидер РФ будет принимать участие в выборах в качестве самовыдвиженца. 

О своём решении баллотироваться на должность главы страны Владимир Путин сообщил 8 декабря. Впервые он сказал об этом герою ДНР Артёму Жоге во время церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#владимир путин
#президент
#комиссия
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WP: Байден и его супруга Джилл расстроены из-за низкого рейтинга
18 декабря 2023, 16:25

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл расстроились из-за низкого рейтинга одобрения действующего главы государства. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Отмечается, что сначала президент и первая леди были расстроены низким рейтингом одобрения Байдена, а также результатами опросов, которые гласят о том, что американцы хотят видеть на посту президента Дональда Трампа. Теперь чета Байденов расстроена тем, что не может добиться большого прогресса. 

Также издание пишет, что результаты опросов крайне низки, поэтому Байден хотел бы знать, что в связи с этим делает его команда. 

Ранее американская газета Wall Street Journal провела опрос, который показал, что большинство американцев проголосовало бы за бывшего президента Дональда Трампа, нежели за нынешнего, если бы выборы проводились уже сейчас. 

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#джозеф байден
#президент
#выборы
#сша
#дональд трамп
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Лавров: Связи главы ГУР Буданова США говорят о том, что Киевом манипулируют
18 декабря 2023, 16:13

Фото: kremlin.ru

Связи главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова с силами спецопераций США говорят о тотальной потере суверенитета Киевом, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого» канала.
Лавров напомнил, что Буданов, практически напрямую заявил о своих связях со специальными службами Штатов. К тому же, при Вооруженных силах Украины функционируют специальные подразделения, осуществляющие связь с ЦРУ и MI6.

«Все это, безусловно, показывает, что Украина — не суверенная страна, что ею манипулируют, ее используют», - прокомментировал ситуацию глава МИД.

При этом, ранее Лавров сообщил, что известный западный лидер, имя которого он не стал называть, неоднократно предлагал начать переговоры по Украине.

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#мид
#украина
#сергей лавров
#сша
#всу
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Политолог Хащенко: Украина и Молдавия не интересны ЕС
18 декабря 2023, 15:58

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Политолог Антон Хащенко заявил о том, что сегодня Украина и Молдавия как страны-члены ЕС для Евросоюза неинтересны.
При этом, он отметил, что, если ранее Украина, будучи довольно большим государством с достаточным количеством населения и плодородными землями могла представлять гипотетический интерес для ЕС, то сейчас она его утратила.

«Сегодняшний день говорит о том, что Украина в том виде, какая она есть сейчас, со своим руководством им не нужна. Что касается Молдавии, то она также Евросоюзу особо не нужна. Мирную гипотетическую Украину хотя бы можно раскачать с точки зрения экономики, а Молдавия — это просто ярмо себе на шею повесить», – прокомментировал в беседе с м RuNews24.ru Хащенко.

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#украина
#ес
#молдавия
#политика
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Американский разведчик раскрыл, какую войну готовит правительство США
Риттер: В США готовятся развязать войну против Йемена
18 декабря 2023, 15:19

Фото: iStock/Im Yeongsik

Соединённые Штаты Америки готовятся объявить войну против Йемена, об этом бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил на своей странице в социальной сети X.
«Сегодня утром я узнал о том, что моя страна, Соединенные Штаты Америки, готовится развязать войну против Йемена. Сверхдержава, которая тратит на свои вооруженные силы почти триллион долларов в год, готовится воевать с обнищавшей страной, 70 процентов населения которой остро нуждается в гуманитарной помощи», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

По мнению разведчика, подобное решение характеризует Соединенные Штаты с крайне негативной стороны. К тому же, ничего хорошего подобный шаг Америке не принесёт, заключил Риттер.  

Ранее об этом уже сообщало издание The War Zone, со ссылкой на свой источник в Пентагоне. По информации СМИ, об этом объявит глава ведомства Ллойд Остин во время своей поездки по странам Ближнего Востока.

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#сша
#война
#страны
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Законопроект об уголовном наказании за русофобию поддержали в правительстве РФ
18 декабря 2023, 15:09

Фото: iStock/Yury Gubin

В комиссии правительства России по законопроектной деятельности поддержали законопроект по введению уголовной ответственности за русофобию. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что принятие закона позволит внести в Уголовный кодекс статью о русофобии. Согласно ей, лица, совершившие дискриминационные действия за пределами России, будут нести ответственность. Уточняется, что речь идёт об иностранных должностных лицах, должностных лицах публичной международной организации, иностранных гражданах, использующих служебное положение для дискриминации россиян. 

В пояснительной записке указывается, что законопроект предлагается для защиты от уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников, стел и иных сооружений, увековечивающих память погибших при защите отечества. 

Предложение о введении уголовного наказания за русофобию поступило в июле этого года от вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. 

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#правительство
#россия
#законопроект
#поддержка
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Главком ВСУ Залужный раскритиковал Зеленского за увольнение военкомов
18 декабря 2023, 14:57

Фото: РИА Новости/Стрингер

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскритиковал президента Владимира Зеленского за массовое увольнение военкомов, которое произошло летом 2023 года, его цитирует «Украинская правда».
«Это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет», - прокомментировал ситуацию Залужный, отвечая на вопрос о том, как повлияло снятие с должностей военкомов на ход пополнения рядов Вооруженных сил Украины. 

Он также обратился к властям с призывом вернуть мобилизацию в её прежнюю форму. 

Напомним, Владимир Зеленский инициировал массовое увольнение военкомов после проверки, которая раскрыла волну коррупционных скандалов в военных комиссариатов. Однако, решение президента подверглось критике не только со стороны Залужного, но и других членов украинского правительства.

В Киеве считают, что этот шаг оказал серьезное влияние на провал мобилизации.

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