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Союзники Украины предлагают Киеву пойти на заморозку конфликта и выдать это за победу, об этом пишет Financial Times ссылкой на бывшего американского чиновника.
«Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что Путин проиграл», - прокомментировал ситуацию источник газеты.
В издании также отметили, что концу года Вооруженные силы Украины стали всё острее нуждаться в заканчивающихся боеприпасах и вооружении. При этом, на фоне тотальных провалах Киева на полях СВО, западные эксперты сходятся во мнение о продолжении сокращения помощи со стороны союзников Киева.
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Евгения Парфентьева