Фото: kremlin.ru
Связи главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова с силами спецопераций США говорят о тотальной потере суверенитета Киевом, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого» канала.
Лавров напомнил, что Буданов, практически напрямую заявил о своих связях со специальными службами Штатов. К тому же, при Вооруженных силах Украины функционируют специальные подразделения, осуществляющие связь с ЦРУ и MI6.
При этом, ранее Лавров сообщил, что известный западный лидер, имя которого он не стал называть, неоднократно предлагал начать переговоры по Украине.
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«Все это, безусловно, показывает, что Украина — не суверенная страна, что ею манипулируют, ее используют», - прокомментировал ситуацию глава МИД.
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Евгения Парфентьева