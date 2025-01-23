FT: СПГ-танкеры из США сменили курс с Южной Америки и Азии на порты Европы

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Танкеры из США, которые перевозят сжиженный природный газ в страны Азии и Южной Америки, сменили курск на европейские порты. Об этом сообщают в Financial Times.
«Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, меняют курс в Атлантическом океане и направляются в Европу, поскольку владельцы грузов стремятся извлечь выгоду из ситуации на рынке», — пишут в британской газете.
Как отмечают авторы материала, сейчас Европа сокращает запасы в своих газохранилищах. На фоне этого владельцы СПГ могут попытаться извлечь выгоду и продать груз с большей прибылью.
За последний месяц смене курса последовали не меньше семи танкеров. По словам одного из аналитиков рынка СПГ Алекса Фроли, некоторые сделали это в довольно резком формате. Танкеры перевозили порядка 500 тысяч тонн газа. Сведения аналитической компании ICIS уточняют, что шесть танкеров направлялись в Азию и к мысу надежды, а оставшийся в Колумбию.
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