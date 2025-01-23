FT: СПГ-танкеры из США сменили курс с Южной Америки и Азии на порты Европы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заступился за миллиардера Илона Маска после обвинений в том, что бизнесмен вскинул руку в нацистском приветствии после инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом глава страны написал на своей странице в соцсети X.