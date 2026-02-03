FT: США и страны ЕС дадут военный ответ после нарушения перемирия на Украине
США и ряд европейских государств согласились на возможность военного ответа в случае нарушения договорённостей о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, соответствующее предложение неоднократно обсуждалось украинскими, европейскими и американскими официальными лицами в декабре и январе. Инициатива предполагает многоуровневую реакцию на возможное военное столкновение.
Отмечается, что в случае систематического или продолжительного нарушения режима прекращения огня западные страны рассматривают вариант направления своих вооружённых сил на территорию Украины. При этом в МИД РФ не раз подчеркивали, что размещение иностранных войск в стране грозит резкой эскалацией.
