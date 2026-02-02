Трамп заявил о развороте Индии: Моди якобы готов отказаться от российской нефти
Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от закупок российской нефти.
Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с индийским премьером.
Трамп охарактеризовал беседу как тёплую и продуктивную, назвав Моди «одним из своих лучших друзей», а также влиятельным и уважаемым политиком. По его словам, стороны обсудили широкий круг тем — от торгово-экономического сотрудничества до ситуации вокруг конфликта между Россией и Украиной.
Как утверждает Трамп, в ходе разговора Нарендра Моди выразил готовность прекратить закупки нефти у России и переориентироваться на поставки энергоресурсов из США. Также, по версии американского президента, Индия может увеличить импорт нефти из Венесуэлы.
Трамп отметил, что такой шаг, по его мнению, способен внести вклад в урегулирование конфликта на Украине и ослабить экономическую поддержку России. При этом официальных подтверждений со стороны индийских властей на момент публикации заявления не последовало.
