Трамп заявил о развороте Индии: Моди якобы готов отказаться от российской нефти

02 февраля 2026, 21:10

Трамп утверждает, что Индия перестанет покупать нефть у России

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от закупок российской нефти.