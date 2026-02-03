Трамп признал, что США зарабатывают на украинском конфликте

03 февраля 2026, 01:45

Трамп заявил, что НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты

Фото: iStock/Gerasimov174

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что страны НАТО платят за ракеты, поставляемые на Украину, и это приносит США значительный доход. Слова президента США передает РИА Новости.





По утверждению Трампа, европейские союзники платят США за различное вооружение, включая поставляемые на Украину ракеты. Для его страны это очень выгодно.





«Мы отправляем туда (на Украину) ракеты, а они платят нам... Это не стоит нам и десяти центов, а мы еще и зарабатываем», — сказал американский лидер.