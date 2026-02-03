Трамп признал, что США зарабатывают на украинском конфликте
Трамп заявил, что НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что страны НАТО платят за ракеты, поставляемые на Украину, и это приносит США значительный доход. Слова президента США передает РИА Новости.
По утверждению Трампа, европейские союзники платят США за различное вооружение, включая поставляемые на Украину ракеты. Для его страны это очень выгодно.
«Мы отправляем туда (на Украину) ракеты, а они платят нам... Это не стоит нам и десяти центов, а мы еще и зарабатываем», — сказал американский лидер.
Он также раскритиковал Организацию Объединённых Наций (ООН), отметив ее низкий уровень вовлечения в процесс урегулирования украинского конфликта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.