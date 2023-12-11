FT: США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине и Израилю

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Политику администрации президента США Джо Байдена в отношении помощи Украине не поддерживает почти половина из тысячи опрошенных изданием FT американцев. 27% респондентов при этом заявили, что Вашингтон тратит «правильную сумму», и лишь 11% считают ее недостаточной.
Схожие настроения царят и в вопросе финансовой помощи Израилю. Около 40% опрошенных считают расходы США на эти цели чрезмерными.
При этом лишь четверть респондентов назвали состояние американской экономики хорошим или отличным. По мнению социологов, это и объясняет большое количество несогласных с политикой действующего главы Белого дома.
На прошлой неделе сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование. Данная инициатива предусматривала выделение дополнительных средств (106 миллиардов долларов) не только Украине, но также Израилю и Тайваню, однако наибольшая часть средств при этом ($61 млрд) предназначалась именно Киеву. При этом глава Министерства обороны США Ллойд Остин сообщил о новом пакете финансовой помощи в размере 100 миллионов долларов, но эти деньги являются частью ранее одобренных средств.
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Схожие настроения царят и в вопросе финансовой помощи Израилю. Около 40% опрошенных считают расходы США на эти цели чрезмерными.
На прошлой неделе сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование. Данная инициатива предусматривала выделение дополнительных средств (106 миллиардов долларов) не только Украине, но также Израилю и Тайваню, однако наибольшая часть средств при этом ($61 млрд) предназначалась именно Киеву. При этом глава Министерства обороны США Ллойд Остин сообщил о новом пакете финансовой помощи в размере 100 миллионов долларов, но эти деньги являются частью ранее одобренных средств.
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Артем Путинцев