Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)
Новый план кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине может стать переосмыслением провалившихся Минских соглашений. Он будет включать в себя меры принуждения и санкции за нарушения.
Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на мнение одного из советников политика. По словам собеседника издания, контроль за исполнением достигнутых договорённостей должны будут осуществлять европейские военные, а не подразделения НАТО или миротворческие силы ООН.
Советник Трампа также подчеркнул, что американцы будут настаивать на своём неучастии в этом механизме и его финансировании. Это должно полностью быть в зоне ответственности Европы.
Протоколы, содержащие комплекс мер по выполнению Минских соглашений, были подписаны дважды, в сентябре 2014 года и в феврале 2015 года. Он предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе и отвод Украиной тяжёлых вооружений. Киев постоянно нарушал эти договорённости, поэтому Россия в феврале 2022 года признала ДНР и ЛНР и начала специальную военную операцию.
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Советник Трампа также подчеркнул, что американцы будут настаивать на своём неучастии в этом механизме и его финансировании. Это должно полностью быть в зоне ответственности Европы.
Протоколы, содержащие комплекс мер по выполнению Минских соглашений, были подписаны дважды, в сентябре 2014 года и в феврале 2015 года. Он предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе и отвод Украиной тяжёлых вооружений. Киев постоянно нарушал эти договорённости, поэтому Россия в феврале 2022 года признала ДНР и ЛНР и начала специальную военную операцию.
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Александр Бойцов