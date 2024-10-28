Трамп четыре раза упомянул Россию на митинге

Дональд Трамп (фото: сайт Дональда Трампа)
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп четыре раза упомянул Россию во время крупного митинга в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
По данным информагентства, во время своего выступления Трамп уделил много внимания внутренним вопросам, но также затронул и внешнюю политику, активно критикуя кандидата от демократов Камалу Харрис за ее курс в администрации Джо Байдена.
Говоря об украинском конфликте, Трамп дважды упомянул президента России Владимира Путина, в очередной раз заявив, что он «в хороших отношениях с ним».
Ранее Путин заявил, что Трамп искренне хочет положить конец украинскому конфликту. Он также заявил, что будущее российско-американских отношений теперь зависит от самих Соединенных Штатов. По его словам, если в Вашингтоне не будет необходимости в нормализации, то и Москва не захочет ее.
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Говоря об украинском конфликте, Трамп дважды упомянул президента России Владимира Путина, в очередной раз заявив, что он «в хороших отношениях с ним».
Ранее Путин заявил, что Трамп искренне хочет положить конец украинскому конфликту. Он также заявил, что будущее российско-американских отношений теперь зависит от самих Соединенных Штатов. По его словам, если в Вашингтоне не будет необходимости в нормализации, то и Москва не захочет ее.
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Александр Климов