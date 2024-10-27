В США сулят проблемы Киеву даже при победе Харрис

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Украину ждут большие проблемы с поддержкой от США, даже если победит кандидат от демократов Камала Харрис. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на западных чиновников. Отмечается, что при Трампе в Белом доме у Киева и вовсе резко сократятся все возможности.
По словам источников, в случае победы Харрис у Штатов все равно будут трудности с организацией новых пакетов помощи, так как «вероятно, будет сложно добиться существенной финансовой поддержки от Конгресса».
Ранее в Минобороны США сообщали, что с начала конфликта Штаты выделили военную помощь Украине общей суммой более 59 млрд долларов.
Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил опасение, что Соединенные Штаты могут оказаться на грани банкротства, если правительство не сократит свои расходы.
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Ранее в Минобороны США сообщали, что с начала конфликта Штаты выделили военную помощь Украине общей суммой более 59 млрд долларов.
Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил опасение, что Соединенные Штаты могут оказаться на грани банкротства, если правительство не сократит свои расходы.
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Данил Пономарев