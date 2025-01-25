FT: Трамп позвонил премьеру Дании Фредериксен и потребовал отдать Гренландию США

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Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и потребовал отдать Гренландию Штатам. Об этом пишут Financial Times.
«Он был непреклонным. Это было как холодный душ. До этого Трампа было тяжело воспринимать всерьез. Но я думаю, это все серьезно, и потенциально очень опасно», — рассказал источник издания.
Если раньше европейские лидеры принимали заявления Трампа за тактический ход, направленный на достижение большого влияния над островом, то теперь к словам президента США начали относиться крайне серьезно. Об итогах разговора пять источников издания высказались так: «он прошел очень плохо».
Один из собеседников Financial Times отметил, на фоне желания США получить Гренландию датчане находятся в режиме кризиса. Также среди населения отмечают шок от заявлений Трампа.
В офисе премьера Дании не признали интерпретацию телефонного разговора источниками издания. По словам представителей страны, Фредериксен сказала Трампу, что жители Гренландии сами будут решать свое будущее.
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Иван Мусатов