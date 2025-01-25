FT: Трамп позвонил премьеру Дании Фредериксен и потребовал отдать Гренландию США

Раньше 43 летняя дочь вступившего в должность президента США Дональда Трампа Иванка Трамп старалась полностью сконцентрироваться на политике. Несколько лет назад она даже закрыла собственный бренд одежды, чтобы уделять больше времени работе в качестве советника президента на безвозмездной основе во время первого срока ее отца. Однако сейчас «папина любимица» отошла от дел и решила сконцентрироваться на семье. О том, кто такая Иванка Трамп и как она стала частью политического имиджа американского президента — в материале «Радио 1».