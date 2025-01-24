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Путин усомнился в способности Трампа ввести против России санкции, угрожающие США

Путин: Трамп вряд ли будет принимать решения во вред экономике США
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Президент США Дональд Трамп вряд ли примет решения, которые навредят американской экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства заявил, что в США начали говорить о возможности введения дополнительных санкций против России. Однако Путин усомнился в том, что Трамп примет решения, которые нанесут вред самой экономике Штатов.

Российский лидер подчеркнул, что он с трудом себе представляет принятие таких решений, поскольку Трамп не только умный, но и прагматичный человек.



Ранее политолог Александр Дудчак обвинил Трампа в том, что он не погружён в украинский конфликт.

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