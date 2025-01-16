Гренландский политик раскрыл, зачем Трампу нужна Гренландия

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Гренландский депутат Пеле Броберг раскрыл, В чем заключается интерес США в присоединении острова. По его мнению, Штаты привлекает географическое положение острова, его внушительные территории и близость к Арктике.
«Среди арктических стран она [Гренландия] отличается большой территорией, на которой к тому же со времен Второй мировой войны размещаются военные средства, обеспечивающие Соединенным Штатам функционирование систем раннего оповещения», — пояснил депутат в беседе с RT.В то же время американист Малек Дудаков прокомментировал заслуги предшественника Трампа — уходящего президента США Джо Байдена. В разговоре с «Известиями» политолог отметил, что он войдет в историю Штатов как один из самых неудачливых лидеров, потому его прощальная речь выглядела как попытка оправдаться перед американцами.
«И это был такой сеанс политического газлайтинга, потому что мы видим, что две трети американцев недовольны тем, что происходит внутри США и в экономике, и в миграции, и с преступностью», — подчеркнул аналитик.Читайте также:
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