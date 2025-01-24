WSJ: Первые указы Трампа «вызвали хаос» в работе правительства США

Михаил Ходорковский* вместе с соратником Леонидом Невзлиным* взяли под контроль бежавшую в Европу российскую оппозицию, которая хранит им верность под угрозой депортации. Об этом в беседе с RT бизнесмен Андрей Матус, который с 2020 по 2024 год входил в окружение основателей ЮКОСа.