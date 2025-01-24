WSJ: Первые указы Трампа «вызвали хаос» в работе правительства США

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Первые после официального вступления в должность указы президента США Дональда Трампа, касающиеся деятельности американского правительства, вызвали настоящий хаос. Работа ряда министерств оказалась парализованной.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что, как правило, когда новый президент только приступает к исполнению своих обязанностей, небольшие сбои в работе различных инстанций, институтов и ведомств являются обычным делом.
Отмечается, что из-за радикальной перестройки работы правительства замедляются или блокируются вовсе даже самые обычные операции. Например, службы, занимающиеся вопросами здравоохранения, были вынуждены прекратить все внешние коммуникации до того момента, когда будут получены дальнейшие распоряжения. Также была затруднена работа министерства по делам ветеранов США, Службы национальных парков и ряда других федеральных ведомств — им временно запретили нанимать новых сотрудников.
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«Но в этот раз все происходит экстремально хаотично, что связано с большими различиями в повестках предыдущей и новой администраций», — пишут авторы статьи.
Отмечается, что из-за радикальной перестройки работы правительства замедляются или блокируются вовсе даже самые обычные операции. Например, службы, занимающиеся вопросами здравоохранения, были вынуждены прекратить все внешние коммуникации до того момента, когда будут получены дальнейшие распоряжения. Также была затруднена работа министерства по делам ветеранов США, Службы национальных парков и ряда других федеральных ведомств — им временно запретили нанимать новых сотрудников.
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Александр Бойцов