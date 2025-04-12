Политолог объяснил, почему Трамп поставил введение пошлин на паузу

Фото: istockphoto/zimmytws
Президент США поставил на паузу введение тарифных пошлин из-за рекомендаций его окружения. Об этом заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, методы американского лидера перестали работать.
«Окружение Трампа порекомендовало ему сдать назад. Методика Трампа — бизнесмена-хулигана из 90-х, уже не работает, необходима системная политика. Перед США стоит задача диверсифицировать свою финансовую систему, решить проблему государственного долга, проблему рассеивания американских денег по всему миру, а их 80 триллионов долларов», — пояснил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.В свою очередь эксперт-китаист Леонид Ковачич отметил, что у Китая довольно большой запас прочности экономики, что позволит стране играть вдолгую. В разговоре с RT аналитик указал, что Пекин осознает, как больно бьют по Вашингтону зеркальные пошлины. По его словам, оппоненты Трампа рассчитывают перетерпеть и перебороть его, так как его электоральный цикл ограничен.
«Как считают в Пекине, единственная цель этих торговых войн и технологических ограничений — сдерживание развития Китая, как экономического, так технологического и военного. Поэтому Пекин будет давать строго симметричный ответ, и мы это видим сейчас», — подчеркнул он.Читайте также:
Экономист назвал главный минус для РФ от торговых войн США
Трамп готов на компромисс в переговорах с Ираном по ядерной сделке, пишут СМИ
«Истинный правитель Европы и Запада»: раскрыта цель торговых войн Трампа
Данил Пономарев