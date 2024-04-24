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В Швейцарии считают, что поддержка США может не дойти до Киева

Экс-советник НАТО Жак Бо: военная поддержка США может не дойти до Киева
24 апреля 2024, 07:23
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Выделенные США деньги для Украины могут не дойти до неё. Так считает бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.
«Если мы посмотрим на этот пакет финансовой помощи, мы увидим, что он в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса США. Это означает, что средства из него будут направлены не на Украину, а в США в первую очередь якобы с целью помочь произвести больше вооружений», — пояснил Бо в интервью YouТube-канала Dialogue Works.

Он также предположил, что именно поэтому внешняя политика США направлена на поддержку некоторых стран в конфликтах по всему миру.



Кроме того, Бо отметил, что ВСУ понесли значительные потери во время перерыва в поддержке Киева союзниками, и теперь западная помощь уже не сможет повлиять на ситуацию на поле боя. По его словам, успех России только увеличится.

Напомним, Сенат США по результатам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань.

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Захарова: манёвры НАТО у границ России повышают риски военных инцидентов
24 апреля 2024, 08:08

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова назвала предстоящие учения НАТО в Финляндии частью гибридной войны против РФ. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Москва внимательно следит за «агрессивными действиями коллективного Запада».

Захарова также обратила внимание на стремление Финляндии как можно скорее «завершить свою официальную «прописку» в Североатлантическом альянсе в качестве «новобранца», став «полноправным участником этой авантюры».

Напомним, 26 апреля НАТО проведет учения в Финляндии на границе с Россией. По предварительным данным, в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии.

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#мария захарова
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Сенат США одобрил законопроект о помощи союзникам, включая Украину
Сенат США одобрил законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню
24 апреля 2024, 05:10

Фото: istock / dkfielding

Сенат США по результатам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань.
За проект проголосовали 75 человек, против — 17. Таким образом, обе палаты конгресса Соединенных Штатов одобрили законопроект. Теперь он пойдет на подпись американскому президенту Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу.

23 апреля Сенат США на процедурном голосовании принял пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных российских активов для передачи Киеву.

Объем пакета составляет 95 млрд долларов, среди которых 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также финансы на оказание гумпомощи мирным гражданам в зонах конфликта.

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#сша
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Делегация Северной Кореи отправилась в Иран
ЦТАК: экономическая делегация КНДР направилась в Иран
24 апреля 2024, 04:50

Фото: istock / NatanaelGinting

Корейская Народно-Демократическая Республика направила экономическую делегацию в Иран. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Делегация Министерства иностранных дел и экономики во главе с товарищем Юн Чжон Хо вылетела 23 апреля из Пхеньяна с визитом в Иран», — информирует ЦТАК.
Дипломаты будут обсуждать двусторонние отношения в сфере экономики.

До этого президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил ничего не оставить от Израиля в случае атаки.

Ранее в Северной Корее сравнили военную помощь США с психотропным препаратом для президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Северной Корее сравнили военную помощь США с психотропным препаратом для Зеленского
В МИД КНДР назвали военную помощь США психотропным веществом для Зеленского
24 апреля 2024, 03:02

Новая помощь США только временно поможет украинским властям. Об этом сказано в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Им Чхон Иль заявил, что законопроект США о дополнительной военной помощи — это всего лишь психотропное вещество, временно облегчающие страх своры Владимира Зеленского.

Дипломат отметил, что слова украинского лидера о намерении продолжать сопротивление России нельзя не расценивать как истерику «Дон Кихота XXI века».

23 апреля Сенат США на процедурном голосовании принял пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных российских активов для передачи Киеву.

Объем пакета составляет 95 млрд долларов, среди которых 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также финансы на оказание гумпомощи мирным гражданам в зонах конфликта.

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#сша
#страх
#помощь
#финансы
#законопроект
#дипломат
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Антонов уличил США в лицемерной санкционной политике
Посол Антонов: США больше не скрывают истинный смысл антироссийских санкций
24 апреля 2024, 02:51

Фото: istock / syahrir maulana

США перестали скрывать истинный замысел введения ограничений против Российской Федерации. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в Телеграм-канале российского диппредставительства.
«В Вашингтоне перестали скрывать истинный замысел ограничительного нажима на нашу страну. Речь идет не о каких-либо мифических устремлениях по урегулированию конфликта на Украине, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях», — говорится в комментарии Антонова.
Таким образом дипломат прокомментировал заявления представителей американской администрации о планах усилить давление на российскую сферу энергетики.

Антонов подчеркнул, что власти США «при любом случае» угрожают России рестрикциями. Он отметил, что когда американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, они начинают накладывать санкции.

Ранее сообщалось, что Канада разрешила делать Airbus из российского титана, несмотря на санкции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#санкции
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#дипломат
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В Северной Корее оценили актерский талант Зеленского
МИД КНДР: Зеленский хорошо играет в фильме по сценарию, написанному США
24 апреля 2024, 02:30

Президент Украины Владимир Зеленский играет по американскому сценарию. Об этом сказано в заявлении замглавы МИД Северной Кореи Им Чхон Иля, которые опубликовало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«Зеленский, должно быть, «звезда», хорошо играющая свою роль по сценарию фильма, написанному США», — отметил дипломат.
До этого Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его в передаче ВСУ новых пакетов «оборонной помощи» в скором времени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Помимо этого, ранее член бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» Харальд Вейель предложил одобрить условия России на переговорах с Украиной.

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#сша
#президент
#мид
#дипломат
#владимир зеленский
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В США пообещали покрыть самые насущные потребности Украины
Пентагон: новый пакет помощи ВСУ нацелен на самые насущные потребности
24 апреля 2024, 01:56

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Новый пакет военной помощи Украине покроет «самые насущные потребности» Киева. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге, передает РИА Новости.
«Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины», — подчеркнул он.
Он добавил, что поставки не буду анонсированы, до тех пор, пока их не одобрит Сенат и не подпишет президент Соединенных Штатов Джо Байден. Но уже можно выдвинуть предположение, что в пакет войдут средства ПВО и боеприпасы.

Во вторник, 23 апреля, Сенат США на процедурном голосовании принял пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных российских активов для передачи Киеву.

Объем пакета составляет 95 млрд долларов, среди которых 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также финансы на оказание гумпомощи мирным гражданам в зонах конфликта.

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#сша
#президент
#финансы
#боеприпасы
#новости
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#джо байден
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Эрдоган назвал Нетаньяху Гитлером
Президент Турции Эрдоган назвал Нетаньяху «Гитлером нашего времени»
24 апреля 2024, 01:33

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Гитлером нашего времени». Об этом сообщает РИА Новости.
«Нам надо знать, что Гитлер нынешнего времени, Нетаньяху, и его сообщники не смогут избежать ответственности. Как бы далеко он ни бежал, мы последуем за ним», — заявил турецкий лидер.
Сравнение с главой нацистской Германии Эрдоган объяснил геноцидом, по его оценке, палестинского населения Газы и попытками его уничтожения со стороны Израиля.

Помимо этого, турецкий глава указал на «нападения Израиля на представителей СМИ», которые работают в анклаве. Как утверждает Эрдоган, это серьезно беспокоит Турцию и является попытками Израиля «стереть следы массовых убийств и уничтожить доказательства геноцида» в Газе.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил ничего не оставить от Израиля в случае атаки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
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Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России
«Арменпресс»: секретарь СБ Армении не примет участия во встрече в Петербурге
24 апреля 2024, 00:15

Фото: istock / alexis84

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не будет участвовать в Международной встрече высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности. Об этом проинформировало издание Armenpress, ссылаясь на пресс-службу аппарата СБ республики.
В агентстве не стали уточнять, почему Ереван отказался от отправки своей делегации на встречу.

Мероприятие состоится 24-25 апреля в Санкт-Петербурге. Отмечается, что встреча высоких представителей по безопасности пройдет в России в 12-й раз.

23 апреля сообщалось, что российские миротворцы, находившиеся в Нагорном Карабахе, явились во временные пункты дислокации в армянских городах Горис и Сисиан для проведения работ по закрытию этих баз.

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