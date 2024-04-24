В Швейцарии считают, что поддержка США может не дойти до Киева

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Выделенные США деньги для Украины могут не дойти до неё. Так считает бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.
«Если мы посмотрим на этот пакет финансовой помощи, мы увидим, что он в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса США. Это означает, что средства из него будут направлены не на Украину, а в США в первую очередь якобы с целью помочь произвести больше вооружений», — пояснил Бо в интервью YouТube-канала Dialogue Works.
Он также предположил, что именно поэтому внешняя политика США направлена на поддержку некоторых стран в конфликтах по всему миру.
Кроме того, Бо отметил, что ВСУ понесли значительные потери во время перерыва в поддержке Киева союзниками, и теперь западная помощь уже не сможет повлиять на ситуацию на поле боя. По его словам, успех России только увеличится.
Напомним, Сенат США по результатам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань.
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Элина Позднякова