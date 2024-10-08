В кулуарах ОБСЕ обсуждают мир на Украине через «формулу Зеленского»

В рамках форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) обсуждают мирное урегулирование конфликта на Украине, однако основное внимание сосредоточено на «формуле Зеленского».
Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова.Жданова отметила, что на Западе пытаются продвигать «мертворожденную» формулу украинского президента Владимира Зеленского, при этом игнорируя реальное положение дел. Россия, по ее словам, не видит смысла участвовать в таких инициативах, которые пытаются «продать» Москве под видом «нового формата».
Ранее Владимир Путин выдвинул свои мирные предложения, включающие немедленное прекращение огня и начало переговоров при условии вывода украинских войск с новых российских регионов и отказа Украины от вступления в НАТО.
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«Любые переговоры должны основываться на реальных геополитических условиях и учитывать факты на земле, как это было предложено президентом России Владимиром Путиным в июне текущего года», — добавила Жданова.
Ранее Владимир Путин выдвинул свои мирные предложения, включающие немедленное прекращение огня и начало переговоров при условии вывода украинских войск с новых российских регионов и отказа Украины от вступления в НАТО.
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Елена Перлова