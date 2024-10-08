КНДР может направить военных на Украину, считают в Минобороны Южной Кореи

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Северная Корея может направить своих военных из регулярных вооружённых сил на Украину для оказания поддержки России. С таким предположением выступил глава Минобороны Южной Кореи Ким Ё Хён, слова которого передаёт местное агентство Ренхап.
Он отметил, что такой сценарий вероятен, поскольку Москва и Пхеньян подписали взаимный договор, который похож на военный союз, что позволяет КНДР отправить свои войска на помощь ВС РФ.
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности задействования северокорейских военных в СВО, заявил, что Москва не просила об этом, поскольку в этом нет никакой необходимости.
Напомним, что 18-19 июня во время визита Путина в Пхеньян, стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
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Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности задействования северокорейских военных в СВО, заявил, что Москва не просила об этом, поскольку в этом нет никакой необходимости.
Напомним, что 18-19 июня во время визита Путина в Пхеньян, стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
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Анастасия Чинкова