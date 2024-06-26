FT: В странах НАТО дефицит военнослужащих на случай войны с Россией

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С дефицитом военных кадров столкнулись европейские страны-участницы альянса, что может осложнить мобилизацию более 300 тысяч человек, если начнется конфликт с РФ. Об этом пишет Financial Times.
Указывается, что по бумагам насчитывается 1,9 миллиона военных, но в реальности возможности привлечь такое число людей значительно ограничены.
Обозреватели уточняют, что в Германии самый значительный в Европе дефицит военнослужащих, а именно, около 20 тысяч солдат. Также Великобритания ежегодно за последние десять лет не выполняла планы по набору военнослужащих, а в том году сухопутные войска Соединенного Королевства лишились четырех тысяч военных.
Армия Франции считается крупнейшей в Европе со своими 203 850 военными, однако генералы говорят, что необходимого уровня она еще не достигла.
Численность итальянских Вооруженных сил за последнее десятилетие сократилась почти на 40 тысяч военнослужащих.
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Обозреватели уточняют, что в Германии самый значительный в Европе дефицит военнослужащих, а именно, около 20 тысяч солдат. Также Великобритания ежегодно за последние десять лет не выполняла планы по набору военнослужащих, а в том году сухопутные войска Соединенного Королевства лишились четырех тысяч военных.
Армия Франции считается крупнейшей в Европе со своими 203 850 военными, однако генералы говорят, что необходимого уровня она еще не достигла.
Численность итальянских Вооруженных сил за последнее десятилетие сократилась почти на 40 тысяч военнослужащих.
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Никита Кротов