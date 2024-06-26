Конкретные мирные инициативы в июле этого года представит Украина. Об этом рассказал в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Готовим рабочие группы. Уже с июля новая конкретика ради мира», — говорится в сообщении.
Пока нет даже намека, какие конкретные меры, способствующие урегулированию конфликта на Украине, будут приняты.
Ранее в МИД России указывали на развитие ситуации в зоне боевых действий не в пользу Украины. Как отмечал глава ведомства Сергей Лавров, на Западе должны увидеть, что раньше отказы киевского режима от мирного диалога с Москвой только ухудшали положение украинской стороны.
Россия предложила план по завершению конфликта, однако в Киеве его отвергли, посчитав обманом.
Читайте также:
Французский генерал Шилль: 80% поражённых целей приходятся на долю FPV-дронов
Фронт сыпется: На Украине заговорили о приближающейся катастрофе для ВСУ
ВСУ готовят прорыв под Харьковом, ВС РФ заходят в Красногоровку: последние новости СВО
Никита Кротов