NYT: В США не поднимается вопрос о новых пакетах военной помощи Киеву

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Власти США не обсуждают вопрос о предоставлении Украине очередных пакетов военной помощи. Об этом сообщает The New York Times.
В материале указывается, что данная тема не поднимается ни в Белом доме, ни в Конгрессе США. Вопрос об очередных пакетах вооружений возник из-за скорого исчерпания ресурсов, которые были предоставлены администрацией бывшего американского президента Джо Байдена.
По информации издания, команда нынешнего лидера США Дональда Трампа поменяла отношение к украинскому конфликту. Теперь власти не настроены безвозмездно помогать Киеву. Администрация президента в первую очередь думает о том, что может получить от Украины после предоставления вооружения. При этом анонимные европейские источники газеты отметили, что Вашингтон не дал гарантий осуществлять с Киевом в дальнейшем масштабный обмен разведданными.
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По информации издания, команда нынешнего лидера США Дональда Трампа поменяла отношение к украинскому конфликту. Теперь власти не настроены безвозмездно помогать Киеву. Администрация президента в первую очередь думает о том, что может получить от Украины после предоставления вооружения. При этом анонимные европейские источники газеты отметили, что Вашингтон не дал гарантий осуществлять с Киевом в дальнейшем масштабный обмен разведданными.
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Иван Мусатов