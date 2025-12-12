Путин встретился с Эрдоганом на международном форуме в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин провёл встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ашхабаде. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер прибыл в столицу Туркмении для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
Ранее Путин и Эрдоган встречались в сентябре на полях саммита ШОС в Китае, а в конце ноября президенты обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины, включая американские предложения по мирному урегулированию конфликта.
