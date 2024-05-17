FT: Запад хочет возродить атомную отрасль с помощью пенсионеров

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Ряд западных стран задумались о возрождении атомной отрасли, но столкнулись с нехваткой специалистов и вынуждены обращаться к пенсионерам.
Как пишет Financial Times, западные атомные компании пытаются вернуть на работу тысячи вышедших на пенсию инженеров и специалистов. Они хотят реализовать самую большую волну новых проектов за последние десятилетия.
Сейчас строящие новые реакторы западные компании стремятся нанять десятки тысяч сотрудников. Газета связывает это с возрождением интереса к низкоуглеродным технологиям из-за изменения климата и называет сложившуюся ситуацию «серебряным цунами» пенсионеров.
Страны, которые хотят возродить свои атомные отрасли — Индия, США, Франция, Великобритания и Польша.
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Сейчас строящие новые реакторы западные компании стремятся нанять десятки тысяч сотрудников. Газета связывает это с возрождением интереса к низкоуглеродным технологиям из-за изменения климата и называет сложившуюся ситуацию «серебряным цунами» пенсионеров.
Страны, которые хотят возродить свои атомные отрасли — Индия, США, Франция, Великобритания и Польша.
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Алёна Самарева