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Тактический пикап РФ АГ-34, который продемонстрировали на параде Победы в Туле, может появиться в зоне проведения СВО. Об этом сказано в публикации западного издания Army Recognition.
«На параде в Туле был представлен новый тактический пикап AГ-34, оснащенный пулеметом, который, возможно, получит более широкое распространение в ВС РФ и потенциально будет выполнять роль, аналогичную роли багги Desertcross 1000-3», — пишет издание.Сообщается, что машину разработал Алексей Гарагашьян, он также работал над вездеходом «Шерп». Пикап создан на базе компонентов серийных грузовиков ГАЗ. Машина с двигателем мощностью 240 лошадиных сил может нести до трех тонн груза, а также преодолеть брод глубиной два метра.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова