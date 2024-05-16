«Оснащенный пулеметом»: На Западе допустили использование пикапов АГ-34 в зоне СВО

ВС РФ развивают наступление и стремятся улучшить свои позиции на Часовоярском направлении. ВСУ идут в контратаку, но сталкиваются со встречным огнем российской артиллерии. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где закрепилась российская армия, читайте в материале «Радио 1».