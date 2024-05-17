На Западе назвали сюрпризом продвижение ВС РФ под Харьковом

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Продвижение ВС РФ под Харьковом стало сюрпризом для всех, пишет Valeurs Actuelles.
Речь также идет и о разведке США, которая никого не предупредила о подобном сценарии. Об этом сообщает генерал авиации ВС Франции Брюно Клермон.
По его словам, продвижение российской армии стало сюрпризом. Не от кого не было предупреждения. По его мнению, ситуация складывается в пользу Москвы.
Ранее зампредседателя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Ведант Пател заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в невероятно отчаянном положении. Он подчеркнул, что это очевидно для Штатов.
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Названа площадь занятых ВС РФ территорий под Харьковом
По его словам, продвижение российской армии стало сюрпризом. Не от кого не было предупреждения. По его мнению, ситуация складывается в пользу Москвы.
Ранее зампредседателя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Ведант Пател заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в невероятно отчаянном положении. Он подчеркнул, что это очевидно для Штатов.
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Названа площадь занятых ВС РФ территорий под Харьковом
Алёна Самарева