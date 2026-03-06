Футболист Лионель Месси выслушал план Трампа по захвату Кубы
На встрече с футболистами клуба «Интер Майами», которые стали чемпионами американской лиги МЛС, президент США Дональд Трамп вновь заговорил о политике. Кадры с места событий показал Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Глава Белого дома заявил, что госсекретарь Марко Рубио работает над специальной военной операцией против Кубы. Однако перед этим, по его словам, необходимо решить все задачи в Иране.
В этот момент за спиной президента стояла главная звезда «Интер Майами» и мирового футбола Лионель Месси. На опубликованных кадрах видно, как меняется палитра эмоций на лице легендарного спортсмена, когда Трамп начинает говорить о политике. Легкую улыбку сменяет растерянность, после чего взгляд Месси становится сосредоточенным, как будто перед важным матчем.
