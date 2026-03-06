Пушков предрек крах республиканцам из-за рейтингов Трампа

06 марта 2026, 00:58

Пушков: республиканцы могут потерять обе палаты Конгресса из-за Трампа

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Республиканская партия рискует утратить контроль над обеими палатами Конгресса на предстоящих ноябрьских выборах из-за низких рейтингов президента США Дональда Трампа. С такой точкой зрения выступил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.





В своем Telegram‑канале политик сослался на итоги свежего опроса телеканала Fox News, который, как он утверждает, традиционно симпатизирует Трампу. Согласно результатам исследования, 43% американцев поддерживают президента, а 57% выражают недовольство его работой.



«Эти результаты щадящи к Трампу: более ранние опросы показывали уровень поддержки менее 40%. И все же с такими рейтингами своего лидера республиканцы рискуют потерять обе палаты конгресса на выборах в ноябре», — заявил Пушков.